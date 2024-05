Centenas de norte-coreanos desaparecem da China após reabertura da fronteira

Depois de escapar da fome na Coreia do Norte, Kim Cheol Ok viveu de maneira discreta durante décadas na China. Mas ao tentar a mudança seguir para o Vietnã, ela foi detida pelas autoridades chinesas, que a enviaram de volta a seu hermético país natal.

Milhares de norte-coreanos vivem ilegalmente nas regiões fronteiriças do nordeste da China. De maneira esporádica, estas pessoas são alvos de operações, mas as expulsões foram interrompidas durante o período em que a fronteira permaneceu fechada devido à pandemia.

Desde então, nenhum membro da família conseguiu entrar em contato com Kim Cheol Ok.

O regime norte-coreano considera um crime grave atravessar a fronteira sem autorização, uma ação que é punida de maneira severa.

"Na Coreia do Norte, a prisão é um local perigoso", explica Kim Kyu-li. "Muitas pessoas morrem", acrescenta.

Nem a China, nem a Coreia do Norte reconheceram oficialmente o caso de Kim Cheol Ok. Mas a AFP corroborou a história com entrevistas com a irmã da vítima, uma advogada que faz campanha pelos deportados e com uma fonte na China que está a par do caso, mas pediu para não ter o nome revelado por medo de represálias.

Após a reabertura da fronteira entre a China e a Coreia do Norte, uma equipe da AFP viajou até a região. A polícia de fronteira chinesa impede o acesso dos jornalistas aos quatro pontos de acesso oficiais.

E foi por um destes pontos, em Nanping, perto da cidade norte-coreana de Musan, que Kim Cheol Ok foi repatriada.