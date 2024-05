Calor extremo afeta o sudeste da Ásia

A região do sudeste asiático voltou a registrar temperaturas muito acima da média neste domingo, depois de uma semana marcada por uma onda de calor com picos de mais de 45ºC, que obrigou a suspensão das aulas em vários países.

O governo das Filipinas anunciou neste domingo a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas públicas durante dois dias, após o calor recorde na capital, Manila.

Na Tailândia, onde pelo menos 30 pessoas morreram vítimas do calor desde o início do ano, o departamento meteorológico alertou para "condições severas" depois que a temperatura superou 44,1ºC em uma província do norte no sábado.