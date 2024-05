Arábia Saudita alerta para consequências econômicas da guerra em Gaza durante fórum em Riad

A Arábia Saudita fez um alerta neste domingo para as consequências econômicas da guerra em Gaza e pediu uma "desescalada" na abertura de uma reunião especial do Fórum Econômico Mundial (WEF) em Riad, que tem a presença de vários líderes e mediadores no conflito.

"Acredito que os países, os governantes e as pessoas com cabeça fria devem prevalecer. É necessário garantir uma desescalada" do conflito, acrescentou Jadaan.

Israel não tem representantes no evento e as negociações com mediação do Catar, Egito e Estados Unidos acontecem em outras cidades, mas a reunião em Riad é uma "oportunidade para ter conversas estruturadas" com "figuras-chave", afirmou o presidente do WEF, o noruguês Borge Brende.

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro, após um ataque do Hamas contra o sul de Israel que deixou 1.170 mortos e mais de 250 reféns, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.