Três policiais assassinados em emoscada no no sul do Chile

Três policiais foram assassinados na madrugada deste sábado no sul do Chile, vítimas de uma emboscada no dia em que o país comemora o aniversário da instituição policial, anunciou o presidente Gabriel Boric.

"Na madrugada, recebemos a grave e dolorosa notícia de um atentado na província de Arauco em que três policiais foram assassinados", informou o presidente, que viajava para a região, em sua conta na rede social X.

Os corpos dos policiais foram encontrados carbonizados dentro de uma viatura em uma estrada no município de Cañete, perto da cidade de Concepción, quase 500 quilômetros ao sul de Santiago.