Presidente promove partido governista nos 30 anos da democracia sul-africana

O presidente Cyril Ramaphosa promoveu, neste sábado (27), as conquistas da África do Sul sob a liderança do seu partido,o Congresso Nacional Africano, na comemoração dos 30 anos da democracia no país e a um mês das eleições nacionais mais importante em décadas.

Os sul-africanos se preparam para votar em 29 de maio, três décadas depois da primeira eleição democrática no país, em 1994, que pôs fim ao regime de segregação racial, e levou ao poder o líder antiapartheid, Nelson Mandela, e o Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês).

"A África do Sul hoje é um lugar infinitamente melhor do que era 30 anos atrás", disse Ramaphosa em um discurso pelo "Dia da Liberdade" nos Union Buildings, a sede do governo, em Pretória.