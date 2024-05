Juventus e Milan ficam no 0 a 0 na luta pelo vice-campeonato

Juventus e Milan, ambos em busca do vice-campeonato após o 'Scudetto' garantido pela Inter nesta semana, não conseguiram sair do 0 a 0 neste sábado (27), na partida de maior destaque da 34ª rodada da Serie A.

A Juve criou as oportunidades mais claras, especialmente numa cobrança de falta direta de Dusan Vlahovic (45'+2) e uma chance dupla de Filip Kostic e Danilo no início do segundo tempo (50').

Mas a 'Vecchia Signora' esbarrou no goleiro do Milan, Marco Sportiello, titular no lugar de Mike Maignan, que sentiu dores na coxa durante o treino.