Instituto Pasteur treina para rastrear vírus durante Jogos de Paris-2024

Este virologista do renomado Instituto Pasteur dirige a Célula de Intervenção Biológica de Emergência (CIBU), há 20 anos na linha de frente contra novos patógenos.

"Sabemos que é provável que sejamos mobilizados muito mais do que o habitual, mas estamos nos preparando há 18 meses", afirma Jean-Claude Manuguerra.

Paris receberá milhões de visitantes em julho e agosto para os Jogos Olímpicos... e também seus possíveis patógenos, como bactérias, vírus e outros parasitas. Mas uma equipe do Instituto Pasteur já está alerta para tentar localizá-los.

Um grande número de vírus já foram analisados nos seus laboratórios, com diferentes "circuitos" dependendo da sua periculosidade: SARS, gripe H1N1, chikungunya, covid-19...

A função do CIBU, sempre operacional, é monitorar e detectar os riscos infecciosos (epidemias, acidentes, uso de armas biológicas) que ameaçam a segurança sanitária da França.

"A célula nasceu em setembro de 2002, um ano depois dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos", num contexto de medo de ataques com envelopes contaminados com antraz, explica.

No caso de um agente potencialmente muito perigoso para o ser humano, a sua análise é feita num laboratório do tipo P3, "em algum lugar no Instituto Pasteur", explica Manuguerra, sem querer revelar onde exatamente.

Nestes casos é obrigatório o uso de fato de proteção completa, máscara FFP3, luvas e protetores de calçado.

O último vírus identificado dentro de suas paredes: a raiva, após a morte de garimpeiros na floresta da Guiana Francesa, "mordidos por morcegos vampiros", segundo o chefe da unidade.

Os testes realizados neste centro de investigação, cuja sede principal fica em Paris, permitiram compreender a causa de suas mortes.