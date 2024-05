Guerra em Gaza ofusca jantar de correspondentes na Casa Branca

Segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), com sede em Nova York, ao menos 97 repórteres, em sua imensa maioria (92) palestinos, foram assassinados desde o início da guerra, em 7 de outubro, com a invasão do Hamas ao sul de Israel. Outros 16 ficaram feridos.

Além do pedido de boicote, uma coalizão contra a guerra planeja uma manifestação nas proximidades do hotel Washington Hilton, onde ocorrerá o jantar.

O grupo pacifista Code Pink, integrante da coalizão, anunciou que planeja "fechar" o jantar para protestar contra "a cumplicidade da administração Biden nos ataques e assassinatos de jornalistas palestinos por parte do exército israelense".