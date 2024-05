Girona vence Las Palmas e dá mais um passo rumo à Champions; Almería é rebaixado

O Girona, garantido de jogar um torneio europeu na próxima temporada, luta para que essa competição seja a Liga dos Campeões, para a qual deu mais um passo neste sábado com a vitória.

Os gols de David López (25') e Artem Dovbyk, de pênalti no início do segundo tempo(56'), levaram os catalães ao segundo lugar do campeonato, agora com um ponto a mais que o Barça, que joga contra o Valencia na segunda-feira num duelo pela segunda colocação na tabela.

O Girona venceu neste sábado (27) o Las Palmas por 2 a 0 e ultrapassou provisoriamente o Barcelona na classificação pela 33ª rodada do campeonato espanhol, em que o Almería foi rebaixado para a segunda divisão.

O goleiro do Las Palmas, Álvaro Vallés, defendeu a cobrança do ucraniano Dovbyk, mas David López aproveitou o rebote para fazer 1 a 0 (25').

Porém, os jogadores comandados por Míchel demoraram a entrar no jogo, surpreendidos por um ousado Las Palmas, que teve a chance de abrir o placar com um pênalti que Sandro desperdiçou (8').

Com o placar a seu favor, o Girona assumiu o controle total do jogo até que ampliou na segunda etapa com outro pênalti que desta vez Dovbyk conseguiu converter (56').

Este gol garantiu os três pontos para o Girona, que vem sendo o time revelação da temporada.

Também neste sábado o Getafe venceu o Almería por 3 a 1, resultado que condenou a equipe andaluza à queda para a segunda divisão.

O lanterna Almería, a 17 pontos da zona de segurança e com apenas 15 para disputar até o final da temporada, nada pôde fazer diante do domínio do 'Geta'.

A vitória veio com dois gols do inglês Mason Greenwood (27' e 48') e outro de Jaime Mata (61'). O Almería descontou por meio do hondurenho Anthony Lozano (41').

Em outro jogo do dia o Alavés venceu em casa o Celta de Vigo por 3 a 0.