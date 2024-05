Explosão de cigarras: bilhões vão 'invadir' os EUA nas próximas semanas

O fenômeno deste ano envolve o grupo XIX, que aparece a cada 13 anos e já vem marcando presença nas Carolinas do Norte e do Sul. Depois, será a vez do grupo XIII no Centro-Oeste. Os dois podem vir a coincidir no mesmo ambiente no centro do estado de Illinois.

"Quando saem, o fazem em grandes quantidades", explica o entomólogo Gene Kritsky da Universidad Mount St. Joseph.

Nesse sentido, as pessoas que presenciam o fenômeno dificilmente se esquecem dele. É como viver um eclipse incomum, conta Kritsky.

As cigarras sazonais são relativamente indefesas e contam com seu grande número para garantir a sobrevivência da espécie.

As hordas destes insetos saciam o apetite de pássaros, raposas e outros predadores, explica à AFP John Lill, professor de biologia da Universidade George Washington.