Corte salvadorenha condena 14 membros de gangues a até 120 anos de prisão

Os membros das gangues foram considerados culpados do homicídio de 14 pessoas entre 2017 e 2019.

"Estes criminosos privavam as vítimas de liberdade, tiraram sua vida e as enterravam em cemitérios clandestinos. Entre as vítimas há um policial", destacou.

A instituição acrescentou que quatro réus receberam as maiores penas, de 52, 64, 112 e 120 anos de prisão, pelos crimes de homicídio e formação de quadrilha.

O presidente Nayib Bukele mantém desde março de 2022 uma "guerra" às gangues, amparado por um polêmico regime de exceção após uma escalada de 87 homicídios em um fim de semana.