Bayern vence Eintracht Frankfurt (2-1) com dois gols de Harry Kane

A vitória dos bávaros, terceira consecutiva na Bundesliga, veio graças a uma dobradinha do atacante inglês Harry Kane, que marcou o 34º e o 35º gol na temporada na Bundesliga.

Com 31 partidas disputadas, o Bayern soma 69 pontos, 11 a menos que o Bayer Leverkusen (80), que já garantiu o primeiro título de campeão alemão de sua história e recebe o Stuttgart (3º, 63 pontos) neste sábado.

A três dias de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique ampliou sua boa sequência ao vencer o Eintracht Frankfurt em casa neste sábado (27) por 2 a 1, enquanto o Borussia Dortmund, adversário do Paris Saint-Germain na quarta-feira, perdeu por 4 a 1 na visita ao Leipzig.

O capitão da seleção inglesa ainda precisa marcar seis vezes nos últimos três jogos do campeonato para alcançar o recorde de Robert Lewandowski (41 gols na temporada 2020-2021).

Os jogadores comandados pelo técnico Thomas Tuchel se preparam assim da melhor forma para o jogo com o Real Madrid, na terça-feira às 16h00 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

Em outro jogo, o Borussia Dortmund perdeu no estádio do Leipzig, a quatro dias de receber o PSG, no Westfalenstadion.