Ataque da Rússia tem como alvo instalações de gás que garantem fornecimento à UE, diz Zelensky

Em discurso por vídeo, transmitido em seu site oficial, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que o ataque russo ao setor energético do seu país neste sábado teve como alvo as instalações de gás que, em particular, segundo ele, "garantem a segurança dos fornecimentos à União Europeia".

A Rússia fornece gás à UE através da Ucrânia por meio de um acordo com a Gazprom, que expira em dezembro deste ano. Em meados de março, o ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, disse que seu país não tinha planos de prolongar ou assinar outro acordo com Moscou, que paga à Ucrânia para exportar seu gás para a UE.

"As trajetórias dos mísseis e a natureza do ataque foram calculadas pelos terroristas russos para complicar ao máximo o trabalho do nosso sistema de defesa aérea. Cada míssil abatido hoje é um resultado significativo", discursou Zelensky.