Wall Street fecha em alta impulsionada pelo setor de tecnologia

De acordo com analistas, ambas as empresas estão colhendo os frutos de seus investimentos em inteligência artificial.

Alphabet (+9,97%) e Microsoft (+1,82%) divulgaram resultados muito positivos nesta quinta, no fechamento de Wall Street, com um forte crescimento em todos os seus setores.

A maioria das grandes capitalizações do Nasdaq fechou esta sexta no positivo. A Nvidia ganhou 6,18%, a Broadcom 3,84% e a Amazon 3,43%, antes de divulgar seus resultados na próxima terça-feira.

O índice PCE de inflação nos Estados Unidos também trouxe algum "alívio", observou Sosnick.

A inflação retomou sua tendência de alta em março, atingindo 2,7% interanual, em comparação com 2,5% em fevereiro, segundo o PCE, índice preferido do Federal Reserve (Fed, banco central), que se reunirá na próxima semana para decidir sobre as taxas de juros.

Os analistas esperavam um aumento de preços de 2,6% em 12 meses, de acordo com o consenso reunido pelo MarketWatch.

No entanto, na medição mês a mês, que foi priorizada pelos operadores, a inflação se manteve com uma variação de 0,3%, em linha com as expectativas dos analistas, o que acalmou o mercado.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de alimentos e energia, também se manteve em 0,3% na comparação mês a mês e em 2,8% em 12 meses, um dado também positivo para os mercados.