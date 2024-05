Seca nas Filipinas faz cidade submersa ressurgir

As ruínas, em meio à represa de Pantabangan, na província de Nova Ecija, são agora uma atração turística por causa do calor extremo.

O nível de água do reservatório caiu quase 50 metros em relação ao seu nível normal de 221 metros, de acordo com os serviços meteorológicos estaduais.

Março, abril e maio são geralmente os meses mais quentes e secos nas Filipinas, mas as condições deste ano foram exacerbadas pelo fenômeno climático El Niño.

Quase metade das províncias do arquipélago está oficialmente em situação de seca.

Os turistas que querem ver as ruínas pagam cerca de 300 pesos (cerca de cinco dólares ou 25 reais) aos pescadores para levá-los de barco até o meio do reservatório, onde a cidade aparece em uma ilha temporária.

Nely Villena, 48 anos, mora no município de Pantabangan e visita com frequência um mirante com vista para as ruínas.

"A vista é melhor quando o nível da água está baixo. Se a água estiver muito alta (...) tudo o que você vê é água", diz à AFP, enquanto um vento forte passa pela água, aliviando um pouco o calor escaldante.

A temperatura em Nova Ecija atingiu cerca de 37°C quase todos os dias desta semana.