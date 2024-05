Roteirista Aaron Sorkin trabalha em filme que culpa Facebook por invasão do Capitólio

"Vou escrever sobre isso. Culpo o Facebook pelo 6 de Janeiro", disse Sorkin, vencedor do Oscar em 2011 pelo roteiro adaptado de "A Rede Social". Ele deu a notícia durante a gravação ao vivo do podcast "The Town" nesta semana.

Sorkin, que discutiu a criação e os primeiros anos do Facebook no filme "A Rede Social", afirmou que a plataforma desempenha, desde então, um amplo papel na polarização política nos Estados Unidos.

Aaron Sorkin, roteirista premiado do filme "A Rede Social" (2010), trabalha em outro filme sobre o Facebook, que vai abordar o papel da empresa na invasão do Capitólio por uma multidão de apoiadores de Donald Trump em 6 de janeiro de 2021.

O roteirista acusou Mark Zuckerberg, cofundador e executivo-chefe da gigante das redes sociais Meta (controladora do Facebook e também dona do Instagram e do WhatsApp) de priorizar o crescimento em detrimento da integridade, apesar do seu já gigante patrimônio financeiro.

"O Facebook, entre outras coisas, vem ajustando seu algoritmo para promover o material mais divisivo possível porque é isso que vai aumentar o engajamento", ressaltou Sorkin. Ao ser questionado sobre por que o Facebook foi responsável pelo 6 de Janeiro, respondeu: "Você vai ter que comprar um ingresso para o cinema".

Muitos americanos consomem notícias em redes sociais, como o Facebook. As empresas do setor de tecnologia são acusadas de falhas na verificação de notícias amplamente compartilhadas, incluindo teorias da conspiração e, ao mesmo tempo, de censurar excessivamente o que exibem.