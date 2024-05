Regulador dos EUA investiga se Tesla solucionou problemas de segurança do Autopilot

A agência reguladora de segurança automotiva nos Estados Unidos (NHTSA) informou, nesta sexta-feira (26), que abriu uma investigação para determinar se o fabricante de carros elétricos Tesla solucionou os problemas de segurança do Autopilot, a função de condução assistida da marca.

A investigação tem como objetivo averiguar se o novo programa que a empresa de propriedade do magnata Elon Musk (SpaceX, rede X) implementou, com a atualização do software de dois milhões de carros, "remedia um defeito que representa um risco de segurança excessivo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após dois anos de investigações, a entidade reguladora determinou em dezembro que, em algumas circunstâncias, a função de condução assistida dos veículos Tesla pode derivar em uso indevido, o que leva a maior risco de colisão.