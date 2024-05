Primeiro-ministro do Japão visitará o Brasil na próxima semana

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, visitará França, Brasil e Paraguai na próxima semana, como parte de uma estratégia para estimular os vínculos com a América Latina, anunciou o governo de Tóquio.

Durante a viagem de seis dias, Kishida se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

"Este é o ano da América Latina, que é o centro das atenções do mundo", disse o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, em uma entrevista coletiva na qual destacou que o Brasil preside o G20 e o Peru está com a presidência do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).