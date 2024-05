Parentes de migrantes venezuelanos desaparecidos pedem investigação regional

Familiares de cerca de 40 venezuelanos desaparecidos na rota migratória entre a ilha colombiana de San Andrés e a Nicarágua pediram, nesta sexta-feira (26), que a Venezuela abra uma investigação regional com os países envolvidos no trajeto com destino aos Estados Unidos para encontrar seu paradeiro.

O trajeto de 150 km em lancha de San Andrés até Corn Island, na Nicarágua, surgiu como uma alternativa para evitar a temida travessia a pé pela selva de Darién, um corredor de 266 km entre a Colômbia e o Panamá, controlado por quadrilhas criminosas e com graves riscos por sua topografia acidentada. O restante do caminho é feito por via terrestre.

Os familiares desapareceram em 21 de outubro. Não está claro seu número exato: alguns falam de 37, outros de 40 e 43. As autoridades venezuelanas não se pronunciaram sobre o incidente.