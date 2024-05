Paramédico recebe pena mista por morte de jovem negro durante prisão nos EUA

Um dos dois paramédicos que injetaram cetamina em um jovem negro enquanto ele era imobilizado pela polícia dos Estados Unidos foi condenado nesta sexta-feira (26) a uma pena mista entre um centro de detenção e a liberdade condicional, no capítulo final de um dos casos emblemáticos do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam).

Jeremy Cooper havia sido processado por homicídio por negligência criminal pela morte de Elijah McClain, um jovem de 23 anos desarmado que morreu dias depois de uma luta com a polícia no Colorado. Ele sofreu uma parada cardíaca na ambulância após ser preso.

Em um tribunal do Colorado, Cooper, 49, recebeu hoje uma pena de 14 meses em um centro de detenção com direito a saídas diurnas para trabalhar, seguida de quatro anos de liberdade condicional, informou a imprensa local. Seu colega Peter Cichuniec, condenado por homicídio por negligência criminal e administração ilegal de medicamentos, foi condenado no mês passado a cinco anos de prisão.