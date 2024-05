ONU denuncia maior repressão contra mulheres no Irã

A ONU manifestou nesta sexta-feira (26) sua preocupação com relatos sobre maiores esforços por parte das autoridades do Irã para rastrear e punir mulheres que se recusam a utilizar o véu no país.

O Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU expressou receio sobre um projeto de lei para "apoiar a família através da promoção da cultura da castidade e do hijab", que estabeleceria penas mais severas às mulheres que aparecessem em público sem o hijab, uma peça de roupa que cobre o cabelo.

"O que vimos e ouvimos é que, nos últimos meses, as autoridades, sejam policiais à paisana ou uniformizados, estão aplicando cada vez mais a lei do hijab", disse o porta-voz do gabinete, Jeremy Laurence, em uma coletiva de imprensa em Genebra.