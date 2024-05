Mexicano vence disputa com Cartier e fica com brincos a preço de banana

Um mexicano venceu uma disputa com a gigante do luxo Cartier e conseguiu comprar por 28 dólares (143 reais) dois pares de brincos que custavam quase 28 mil dólares (143 mil reais), devido a um erro no preço publicado on-line pela marca francesa.

Após quatro meses de briga, o médico Rogelio Villarreal recebeu os brincos, que havia comprado em dezembro e que a loja se recusava a entregar, alegando que se tratava de um erro.

"Era uma vez um dezembro", publicou Villarreal hoje na rede social X, com fotos de duas pequenas caixas com o logotipo da Cartier. Em outra imagem, publicada em seu perfil no Instagram, é possível ver uma das joias, desfocada.