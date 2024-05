Jornalista da edição russa da Forbes detido por publicações sobre a guerra

Um jornalista da edição russa da revista Forbes foi detido, acusado de propagar "notícias falsas" sobre abusos cometidos pelo Exército na Ucrânia, anunciou nesta sexta-feira o seu advogado.

O jornalista russo Sergei Mingazov foi detido em Khabarovsk, no extremo leste da Rússia, por "compartilhar publicações sobre os eventos em Butcha no canal do Telegram da Khabarovskaya Mingazeta", afirmou o advogado Konstantin Bubon no Facebook, em referência ao massacre de 2022 na área próxima a Kiev.

A Forbes informou que até "o momento não conseguiu entrar em contato com Mingazov".