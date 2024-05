Homem agride motorista enquanto ônibus estavam em movimento nos EUA

Veículo colidiu com a fachada de uma loja durante a briga; o agressor conseguiu fugir do local, mas foi preso horas depois

Segundo informações divulgadas pelo portal Oklahoma’s News 4, Tihron pediu ao motorista que o deixasse no cruzamento entre as vias N Western Avenue e West Britton Road. O motorista teria se negado a abrir a porta para o passageiro naquele ponto, e então foi agredido.

Um homem, identificado como Tihron Harrison, 23, agrediu o motorista de um ônibus na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, enquanto o veículo ainda estava em movimento. Agressão aconteceu durante o último sábado, 20, e teria sido motivada pela insatisfação do passageiro após o condutor negar abrir a porta para ele descer. O agressor conseguiu fugir do local, mas foi preso horas depois.

Gravações divulgadas pelo Departamento de Transporte Público de Oklahoma mostram o momento em que Tihron começa a gritar com o motorista e de repente parte para cima dele, desferindo socos. O condutor tenta revidar as agressões e os dois terminam brigando dentro do coletivo. Toda a situação ocorreu com o veículo em movimento.

A briga só foi encerrada após o automóvel colidir com a fachada de uma loja. O motorista foi salvo de um maior impacto na colisão por um cinto de segurança acoplado na cadeira em que sentava. O passageiro foi jogado no chão pelo choque da batida.

Confira momento da discussão: