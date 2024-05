EUA liberam segundo pacote para Ucrânia em uma semana

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou nesta sexta-feira (26) a liberação de 6 bilhões de dólares (31 bilhões de reais) em ajuda para a Ucrânia, parte dos 61 bilhões (312 bilhões de reais) aprovados nesta semana, para recuperar o tempo perdido nas entregas a Kiev, após meses de paralisação no Congresso.

Esse é o segundo pacote da semana, após o de cerca de 1 bilhão (5,1 bilhões de reais) anunciado logo depois que o presidente americano, Joe Biden, assinou o projeto de lei gigante, no momento em que a Ucrânia enfrenta dificuldades no campo de batalha contra as tropas da Rússia.

"Anuncio com satisfação hoje um compromisso adicional de 6 bilhões de dólares por meio da nossa Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia", disse Austin, após uma videoconferência que reuniu dezenas de aliados internacionais de Kiev. O secretário ressaltou que é o maior até o momento e que o armamento vai incluir munição de defesa aérea, sistemas contra drones, munição de artilharia e material de apoio.