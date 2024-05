Espanha enviará à Ucrânia mísseis para sistemas antiaéreos Patriot

A Espanha enviará mísseis para sistemas antiaéreos Patriot à Ucrânia, que pediu mais ajuda em equipamentos militares para resistir aos ataques russos, informou nesta quinta-feira (26) a ministra da Defesa, Margarita Robles.

Robles fez o anúncio do "envio de um conjunto de mísseis interceptadores antiaéreos Patriot de longo alcance" à Ucrânia durante uma reunião ministerial do chamado grupo de contato para a defesa do país, da qual participou por videoconferência, indicou um comunicado de seu ministério.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto não especificou o número de mísseis que serão enviados.