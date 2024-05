Entre lágrimas e raiva, migrantes tentam chegar ao Reino Unido a partir de praia francesa

"Fuck you!", grita um jovem sudanês, desesperado para ir para o Reino Unido, a um policial que acaba de cravar uma faca em seu bote inflável motorizado em uma praia do norte da França, onde as autoridades tentam evitar que migrantes cruzem o Canal da Mancha.

A nova lei britânica que autoriza o governo a deportar para Ruanda os solicitantes de asilo que entram ilegalmente no país, aprovada esta semana, parece não estar entre as suas preocupações. Assim como os cinco migrantes que morreram na terça-feira tentando chegar ao Reino Unido partindo de outra praia francesa.

Do mesmo modo que seus companheiros, salta na água e nada até o bote. Suas roupas grossas, imprescindíveis para as longas horas de travessia, dificultam a tarefa.

O policial, com água até os joelhos, crava sua faca no bote e dá um passo atrás enquanto o jovem, à beira das lágrimas, xinga incansavelmente em inglês: "Fuck you, fuck you!"

"É uma operação de resgate", alega o agente na frente da embarcação, cujo motor não funciona corretamente, e que, segundo ele, nunca teria chegado a seu destino.

Os migrantes dão meia volta e retornam ao bosque, exceto pelo jovem sudanês que fica próximo ao bote desinflado.