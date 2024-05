Delegação egípcia chegou a Israel para negociações de trégua em Gaza

Nesta sexta, um correspondente da AFP presenciou um ataque com mísseis contra uma casa na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, que deixou pelo menos três mortos.

A guerra fez 51 novas vítimas fatais nas últimas 24 horas, informou o ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

O Egito enviou, nesta sexta-feira (26), uma delegação a Israel para retomar as negociações sobre uma trégua na Faixa de Gaza que inclua a libertação de reféns em poder do movimento islamista Hamas, reportou a imprensa dos dois países.

Israel prepara uma ofensiva terrestre na superlotada cidade de Rafah, fronteiriça com o Egito, no sul de Faixa de Gaza, considerada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o último grande reduto do Hamas.

Depois de seis meses e meio de bombardeios e combates terrestres, Israel assegura que o Hamas tem quatro batalhões reagrupados em Rafah.

Muitos países e ONGs temem um banho de sangue nesta cidade, agora refúgio de quase um milhão e meio de palestinos, a maioria deslocada pela guerra, que vivem em acampamentos sem água ou eletricidade e começam a sofrer com o calor após ter suportado um inverno rigoroso.