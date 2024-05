China qualifica de 'pura invenção' as acusações de espionagem da Alemanha

A China qualificou, nesta sexta-feira (26), de "pura invenção" as acusações da Alemanha de espionagem após a prisão esta semana de quatro alemães suspeitos de trabalhar para os serviços secretos chineses.

"O chamado caso de espionagem chinês é uma pura invenção", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Wang Wenbin, explicando que a China já havia empreendido "ações severas com a parte alemã sobre as acusações infundadas da Alemanha".

Na quinta, a embaixadora alemã em Pequim explicou que foi convocada pelas autoridades chinesas por esse caso.