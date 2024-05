Blinken encontra presidente da China para discutir diferenças bilaterais

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reuniu-se nesta sexta-feira, 26, com o presidente da China, Xi Jinping, e com altos funcionários chineses, enfatizando a importância de "administrar de forma responsável" as diferenças em uma série de questões bilaterais, regionais e globais controversas. Em coletiva de imprensa, Blinken disse que levantou preocupações com Xi sobre o apoio da China à Rússia em meio a invasão da Ucrânia, bem como outras questões, incluindo Taiwan e o Mar do Sul da China, direitos humanos e a produção e exportação de precursores de opioides sintéticos. Segundo ele, os EUA esclareceram que a China não está endereçando a questão central de "garantir a segurança transatlântica".

Blinken deu um tom positivo ao recente progresso feito na cooperação bilateral, inclusive em comunicações militares, combate ao narcotráfico e inteligência artificial (IA). "Estamos comprometidos em manter e fortalecer as linhas de comunicação para avançar essa agenda e, mais uma vez, lidar de forma responsável com nossas diferenças para evitar qualquer falha de comunicação, qualquer percepção equivocada, qualquer erro de cálculo", disse ele.

Por sua vez, o presidente Xi Jinping enfatizou que a China e os EUA devem buscar um terreno comum "em vez de se envolverem em uma competição cruel", afirmando que vê com bons olhos a "confiança" e a "prosperidade" do desenvolvimento americano. Mas ressaltou que espera reciprocidade, através de um "olhar positivo dos EUA para o desenvolvimento da China".