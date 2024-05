Ao menos 10 mortos em incêndio de pousada no Rio Grande do Sul

Pelo menos 10 pessoas morreram em um incêndio que começou na madrugada desta sexta-feira (26) em uma pousada que funcionava como abrigo para pessoas sem-teto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, informaram as autoridades.

"Foram confirmadas dez vítimas e o local funcionava de forma irregular", indicou a nota do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.