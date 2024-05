Alcaraz inicia com vitória defesa de título do Masters 1000 de Madri

Carlos Alcaraz, atual campeão do Masters 1000 de Madri, estreou com vitória nesta sexta-feira (26) sobre o cazaque Alexander Shevchenko, com parciais de 6-2 e 6-1, sua campanha de defesa do título, deixando de lado as dúvidas sobre sua condição física.

O número três do mundo começou da melhor forma o início da temporada no saibro, após sua ausência em Monte Carlo e Barcelona devido a um desconforto no antebraço direito.

Ainda na terça-feira, Alcaraz não quis confirmar sua participação no Masters 1000 de Madri, embora estivesse confiante de que voltaria às quadras.