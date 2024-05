Wall Street fecha em baixa, derrubada por ações da Meta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta quinta-feira (25), arrastada pelas previsões decepcionantes da Meta (Facebook, Instagram), por uma série de resultados mistos e um dado de crescimento americano surpreendentemente fraco.

O Dow Jones caiu 0,98%, para 38.085,73 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,64%, para 15.611,76 unidades, e o índice ampliado S&P 500 cedeu 0,46%, a 5.048,43.

O crescimento da economia americana foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre, um índice anualizado de 1,6%, segundo a primeira estimativa do Departamento de Comércio.