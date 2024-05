Veneza inicia cobrança de taxa diária de cinco euros para conter turismo em massa

A cidade italiana, a primeira no mundo a implementar uma medida deste tipo, vendeu cerca de 10 mil bilhetes online ao preço de 5 euros (27,96 reais na cotação atual), disse à AFP o responsável adjunto de Turismo de Veneza, Simone Venturini.

Foram instaladas bilheterias no saguão da estação ferroviária de Santa Lucia para informações e vender ingressos.

Embora a taxa seja moderada e o sistema não imponha um limite de visitantes diários, as autoridades municipais esperam que isso desencoraje alguns dos turistas que lotam suas vielas e as pontes sobre seus canais nos dias mais movimentados.

O problema do turismo em massa gerou movimentos de rejeição em outros locais, sobretudo na Espanha, que levaram as autoridades a tentar conciliar o bem-estar dos moradores com um setor econômico essencial.

Para Venturini, trata-se "acima de tudo de desestimular o turismo local dos habitantes da região do Vêneto, que podem visitar Veneza quando quiserem".

O prefeito Luigi Brugnaro reconheceu em abril que a medida é um "experimento", cujo desenvolvimento será acompanhado de perto por outras cidades do mundo que se encontram em situação semelhante.

Nos períodos de maior movimento, Veneza recebe 100 mil turistas que passam a noite no local, além de dezenas de milhares de visitantes diários. Isto contrasta com os cerca de 50.000 residentes do centro da cidade.

Sua comuna, uma das mais visitadas do mundo, proibiu que grandes navios de cruzeiro atracassem na cidade.