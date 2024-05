Swiatek, Bia Haddad e Gauff estreiam com vitória em Madri; Osaka é eliminada

Em sua primeira partida em Madri, Swiatek dominou com autoridade o primeiro set ao quebrar o saque da adversária três vezes, a última no sétimo e último game.

Finalista no ano passado na capital espanhola, onde foi derrotada pela bielorrussa Aryna Sabalenka, Swiatek enfrentará a romena Sorana Cirstea (30ª), que derrotou a filipina Alexandra Eala (170ª) por 6-3, 6-7 (6/8) e 6-4.

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, se classificou nesta quinta-feira (25) para a terceira rodada do torneio WTA 1000 de Madri ao vencer a chinesa Wang Xiyu por 6-1 e 6-4 em 1 hora e 16 minutos.

"Adoro este lugar. Conheci a cidade um pouco melhor no ano passado. Então desta vez me sinto mais confortável aqui", disse Swiatek após o jogo.

Mas embora tenha aberto 4-1 no segundo set e a partida parecesse caminhar para uma vitória fácil, Wang conseguiu reagir e empatar em 4-4.

Também nesta quinta-feira a russa Liudmila Samsonova eliminou a ex-número um Naomi Osaka, na segunda rodada do torneio, ao vencer por 6-2, 4-6 e 7-5 em duas horas e 22 minutos.

Osaka, vencedora de quatro Grand Slams, se recuperou de duas quebras de saque no segundo set para forçar um terceiro decisivo, no qual Samsonova, número 17 do mundo, acabou vencendo.

A japonesa, que voltou às quadras em janeiro após uma longa pausa, havia conquistado sua primeira vitória no saibro em dois anos na quarta-feira, em Madri, contra a belga Greet Minnen.

Mas Samsonova, 15ª colocada, a quem Osaka derrotou em Indian Wells em março, interrompeu a evolução da japonesa, encerrando quatro derrotas consecutivas com sua vitória.

"Não vou dizer que eu me senti feliz. Me senti bem por ter conseguido lutar. Acho que há uma grande diferença em relação à minha partida na França, então estou feliz por ter aprendido com essa partida, mas triste por ter perdido", disse Osaka na zona mista.

Samsonova enfrentará a americana Madison Keys na próxima rodada.