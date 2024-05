Petrobras aprova pagamento de metade dos dividendos extraordinários

Os acionistas da Petrobras aprovaram, nesta quinta-feira (25), distribuir metade de seus dividendos extraordinários, depois que a retenção desses recursos no mês passado frustrou as expectativas do mercado.

A Petrobras vai desembolsar cerca de 22 bilhões de reais, relativos a seus resultados de 2023, informou a empresa em comunicado. A metade restante será alocada em uma reserva que, segundo o governo, garantiria esses pagamentos no futuro.

A votação parece aplacar uma crise desencadeada quando o Conselho de Administração da petrolífera de economia-mista decidiu, em 7 de março, reter os dividendos extraordinários, o que alarmou o mercado.