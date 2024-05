Peru cria reserva natural marinha na fronteira com o Equador

A extensão da zona natural representa 1,5% do mar tropical do Peru e 0,14% da área marinha total do país, disse o ministro do Meio Ambiente, Juan Carlos Castro.

Segundo a Nature and Culture International, uma das ONGs que apoiaram a proposta, 70% das espécies consumidas no Peru são pescadas nessa região. Entre elas estão o linguado e a garoupa, estrelas da gastronomia peruana no ceviche.

As baleias-jubarte são o lado amável desta área rica em recursos hidrobiológicos e de potencial turístico. Por outro lado, as embarcações piratas ou de pesca de arrasto ilegal acabam com o fundo do mar e com a tranquilidade.

A pesca indiscriminada representa um perigo para os 30 mil pescadores artesanais das enseadas e povoados que se estendem ao longo de uma faixa de 250 km de costa entre Islilla e Punta Sal, nas regiões de Piura e Tumbes.

A reserva leva o sobrenome do almirante Miguel Grau, em homenagem ao herói da Guerra do Pacífico contra o Chile (1879). O Peru chama suas águas territoriais no oceano Pacífico de "Mar de Grau".

A nova reserva é a segunda área de conservação marinha do Peru, depois da reserva Dorsal de Nasca, uma área natural protegida de 62.392 km2 criada em 2021.

O Peru é um dos países do Pacífico Sul com déficit em áreas naturais marinhas protegidas, em comparação com a Colômbia e o Equador, vizinhos com quem compartilha as águas do Pacífico Tropical.

