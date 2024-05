Nadal estreia com vitória arrasadora em Madri; João Fonseca e Thiago Monteiro avançam

O veterano comemorou a vitória no saibro da 'Caja Mágica'. "Estou feliz. Me dá a oportunidade de jogar mais um dia em Madri, o que significa muito para mim", disse Nadal após a partida.

O tenista espanhol Rafael Nadal estreou com o pé direito nesta quinta-feira (25) no Masters 1000 de Madri ao vencer com facilidade o jovem americano Darwin Blanch por 6-1 e 6-0.

Nadal começou bem o primeiro set, quebrando o saque do adversário no segundo game para fazer 2 a 0 e confirmar a vantagem de 3 a 0 com seu saque.

"Temos que ser honestos, joguei contra um tenista com grande potencial, mas que cometeu muitos erros, que me deu muitas facilidades", reconheceu Nadal na coletiva de imprensa.

No terceiro game, Nadal quebrou mais uma vez o serviço do rival após um ponto final disputado na rede entre os dois jogadores, que animou a torcida.

No segundo set, o americano conseguiu salvar dois break points no primeiro game, mas no terceiro não teve o mesmo desempenho. Nadal voltou a ficar na frente e fez 2 a 0 com seu próprio saque.

O espanhol, que buscava movimentar o rival de um lado para o outro, quebrou novamente o saque de Blanch no sexto game para abrir 5 a 1 e fechar o set com seu saque.

"Na semana passada não deu, tenho certeza de que será muito difícil, mas terei a oportunidade de jogar novamente", disse Nadal.

"Depois estamos aqui quase como um presente, muito feliz por entrar na quadra mais uma vez, com a esperança de fazer o melhor possível e tentar ser competitivo", disse Nadal.

O espanhol pretende continuar dando passos rumo ao objetivo de poder competir em Roland Garros, mas tomará a decisão sobre a sua presença em Paris após o torneio de Roma.

Seu compatriota Roberto Bautista também avançou para a próxima fase ao derrotar o colombiano Daniel Galán por 7-6 (7/4), 4-6 e 6-1, enquanto o italiano Lorenzo Sonego venceu por 6-2 e 7-5 o francês Richard Gasquet, que comemorava seu milésimo jogo, tornando-se o quarto tenista a fazê-lo.

A quinta-feira foi de alegria para o tênis brasileiro em Madri, com vitórias de João Fonseca e Thiago Monteiro (além de Bia Haddad no feminino).

O jovem João Fonseca, de 17 anos, que havia recebido um 'wild card' (convite) venceu o americano Alex Michelsen de virada por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-0 e 6-2.

"Estou muito feliz com a forma como joguei", disse Fonseca após a partida. "No primeiro set, eu estava super nervoso (...) No início do segundo set comecei a me sentir melhor", analisou o brasileiro.

Foi o primeiro triunfo de sua carreira em um torneio Masters 1000. Fonseca vai enfrentar na próxima fase, no sábado, o britânico Cameron Norrie.

Mais cedo Thiago Monteiro também avançou ao vencer o sérvio Dusan Lajovic com parciais de 6-4 e 6-3.

Atual número 118 do mundo, o cearense de 29 anos fez sua estreia na chave principal após vencer as duas partidas do qualifying e mostrou segurança, sem sofrer quebras no jogo contra o 65º do mundo.

O próximo duelo de Monteiro será uma prova de fogo: no sábado ele vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking da ATP e campeão do Masters 1000 de Monte Carlo há 11 dias.

--- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Madri.

. Simples masculino - Primeira rodada:

Lorenzo Sonego (ITA) x Richard Gasquet (FRA) 6-2, 7-5

Pavel Kotov (RUS) x Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-4

Flavio Cobolli (ITA) x Alejandro Tabilo (CHI) 5-7, 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP) x Daniel Galán (COL) 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Jakub Mensík (CZE) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-4, 7-6 (7/3)

Felix Auger-Aliassime (CAN) x Yoshihito Nishioka (JPN) 4-6, 6-1, 6-4

João Fonseca (BRA) x Alex Michelsen (EUA) 4-6, 6-0, 6-2

Miomir Kecmanovic (SRB) x Zhizhen Zhang (CHN) 6-3, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Christopher O'Connell (AUS) 6-4, 6-1

Max Purcell (AUS) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-4, 7-6 (7/2)

Roberto Carballés Baena (ESP) x Dominik Koepfer (ALE) 6-1, 3-6, 7-6 (7/5)

Tomás Machac (CZE) x Emil Ruusuvuori (FIN) 6-4, 1-6, 6-2

Rafael Nadal (ESP) x Darwin Blanch (EUA) 6-1, 6-0

Pedro Cachín (ARG) x Sebastian Ofner (AUT) 6-3, 6-3

Hamad Medkedovic (SRB) x Aleksandar Kovacevic (EUA) 4-6, 7-5, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) x Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3

