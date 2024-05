Multidão comemora os 50 anos da Revolução dos Cravos

"25 de abril, sempre!"; Fascismo nunca mais", gritaram os manifestantes, com cravos vermelhos nas mãos ou nas abotoaduras.

"É uma grande alegria estar aqui", declarou Helena Pereira, que tinha 16 anos quando ocorreu o levante que deu uma reviravolta na história de Portugal.

O regime deposto em 1974 havia surgido com uma ditadura militar instaurada em 1926. O então ministro das Finanças, António Salazar, depois chefiou o governo sob o lema "Deus, Pátria, Família" entre 1932 e 1968, quando foi substituído pelo professor de direito Marcelo Caetano.

As comemorações atuais ocorrem em um momento de avanço da extrema direita, representada pelo partido Chega, que nas eleições legislativas de 10 de março se tornou a terceira força política do país, com 18% dos votos.