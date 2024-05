Milhares de voos são cancelados na França por greve de controladores

O transporte aéreo foi fortemente afetado na França nesta quinta-feira (25) por uma greve parcialmente acatada pelos controladores de voo franceses, deixando as companhias aéreas indignadas.

Foram cancelados sobretudo voos de curta e média distância. No aeroporto parisiense Charles de Gaulle, os passageiros de voos longos tiveram mais sorte, diferente de outros milhares que se viram obrigados a reprogramar suas viagens e ficar em casa, em plenas férias escolares.

Cerca de 2.600 voos de saída e chegada de um aeroporto francês estavam previstos nesta quinta, metade do dia anterior, segundo a Direção Geral da Aviação Civil (DGAC), consultada pela AFP no início da tarde (manhã no Brasil).