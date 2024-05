Membros do Conselho Presidencial do Haiti juram seu cargo

O questionado primeiro-ministro Ariel Henry, que havia anunciado em 11 de março que renunciaria assim que as novas autoridades fossem empossadas, oficializou sua saída em uma carta.

Imagens da mídia local mostram os membros do conselho durante a cerimônia de posse, acompanhados pela música de uma fanfarra.

Os nove membros do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, encarregados de restaurar a ordem em um país abalado pela violência das gangues, prestaram juramento nesta quinta-feira (25) no Palácio Nacional e estão prontos para serem empossados, de acordo com uma autoridade de um partido político.

Os nove membros do conselho irão ao gabinete do primeiro-ministro, conhecido como Villa d'Accueil, em Porto Príncipe, pela manhã, para sua posse.

Enquanto se aguarda a nomeação de um novo primeiro-ministro pelo Conselho Presidencial nos próximos dias, o Haiti funcionará com um governo interino nomeado na quarta-feira.

"Agradeço ao povo haitiano pela oportunidade de servir ao nosso país com integridade, sabedoria e honra. O Haiti renascerá", escreveu Henry na carta.

O país caribenho tem sofrido uma explosão de violência desde o final de fevereiro, quando gangues poderosas lançaram ataques a delegacias de polícia, prisões, sedes oficiais e ao aeroporto de Porto Príncipe, em uma repressão ao contestado Henry.

Essas gangues, que controlam mais de 80% da capital, cometem vários abusos, incluindo assassinatos, estupros, saques e sequestros.

De acordo com as Nações Unidas, cerca de 360.000 haitianos estão deslocados internamente em um país com cerca de 11,6 milhões de habitantes.

A violência das gangues forçou 95.000 pessoas a fugirem da capital e mergulhou cinco milhões em uma "fome aguda", de acordo com especialistas da ONU.

Henry, o líder não eleito do país desde o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021, concordou em renunciar em meados de março e ser substituído pelo Conselho, que consiste em sete membros votantes de todo o espectro político do Haiti e dois observadores sem direito a voto.

A formação dessas novas autoridades foi confirmada em 12 de abril, após semanas de desentendimentos entre seus membros e com o governo cessante.