Marcos do escândalo do ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein

O máximo tribunal do estado de Nova York anulou nesta quinta-feira (25) a condenação por crimes sexuais imposta em 2020 ao ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein, uma reviravolta surpreendente no caso que deu origem ao movimento #MeToo.

Em outubro de 2017, o jornal The New York Times publica uma enorme investigação que detalha várias acusações de assédio sexual e agressão contra Weinstein ao longo de três décadas. As atrizes Ashley Judd e Rose McGowan são as denunciantes mais conhecidas.

O jornal revelou que Weinstein chegou a acordos financeiros com pelo menos oito mulheres para que guardassem silêncio sobre os abusos.

A diretoria da produtora de cinema Weinstein Company, controlada pelo magnata com seu irmão Bob, se vê forçada a despedi-lo dias depois.