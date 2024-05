Lucros da Vale registram queda de 9% ao ano no 1º trimestre

A mineradora Vale divulgou, na quarta-feira (24), um lucro líquido atribuído aos acionistas de 8,291 bilhões de reais no primeiro trimestre, um valor 9% inferior ao recorde do mesmo período do ano passado.

A empresa, uma das maiores mineradoras do mundo, registrou lucro de 9,521 bilhões de reais entre janeiro e março de 2023, segundo o relatório de resultados divulgado no fechamento dos mercados.

Enquanto isso, a queda foi de 31% em relação ao trimestre anterior, o último de 2023, quando o lucro líquido atingiu 11,982 bilhões de reais, segundo informações da mineradora.