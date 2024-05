FMI chega a acordo com Equador para crédito de US$ 4 bilhões

O corpo técnico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Equador "chegaram a um acordo" para um empréstimo de cerca de 4 bilhões de dólares (20,6 bilhões de reais) ao longo de quatro anos, informou a instituição financeira em um comunicado.

O acordo, alcançado no âmbito do Serviço Ampliado do FMI (SAF), ainda está sujeito à aprovação do conselho de administração do Fundo.

O governo do presidente equatoriano Daniel Noboa solicitou há semanas a abertura de negociações com o Fundo, em meio a uma guerra contra gangues criminosas ligadas ao tráfico de drogas que, como ele reconheceu, "custa dinheiro".