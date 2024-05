EUA dará subsídios de US$ 6,1 bi a Micron por fábricas de semicondutores

O grupo americano de semicondutores Micron receberá até 6,1 bilhões de dólares (31,5 bilhões de reais) em subsídios do governo americano para produzir microchips de ponta nos estados de Nova York e Idaho, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (25).

O anúncio será oficializado nesta quinta durante a visita do presidente Joe Biden a Syracuse, no norte do estado de Nova York, onde o grupo deve construir duas fábricas que prometem criar milhares de empregos.

Esse subsídios apoiarão um investimento da Micron por volta de 50 bilhões de dólares (257 bilhões de reais) nos dois estados até 2030, que depois subirá para cerca de 125 bilhões (657 bilhões de reais) nos próximos 20 anos, apontou o comunicado da Casa Branca.