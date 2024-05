Crescimento do PIB dos EUA caiu para 1,6% anualizado no primeiro trimestre

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos foi mais fraco do que o previsto no primeiro trimestre de 2024, a uma taxa anualizada de 1,6%, abaixo dos 3,4% no quarto trimestre de 2023, de acordo com a primeira estimativa do Departamento do Comércio, publicada nesta quinta-feira (25).

Os analistas esperavam um crescimento de 2,2% de janeiro a março, de acordo com o consenso do Market Watch. Os Estados Unidos publicam o seu crescimento a uma taxa anualizada, que compara o PIB com o do trimestre anterior e depois projeta a variação para todo o ano ao ritmo desses três meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação com o crescimento em relação ao último trimestre de 2023, a economia cresceu apenas 0,4% nos primeiros três meses do ano.