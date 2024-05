Confrontos entre Ucrânia e Rússia provocam pelo menos sete mortos

Um drone de ataque ucraniano matou duas pessoas na região sul de Zaporizhzhia e outras duas morreram por fogo de artilharia ucraniana na região sul de Kherson, segundo as autoridades.

O aumento nas mortes de civis ocorreu em um momento em que as forças russas pressionam fortemente a região oriental de Donetsk, na Ucrânia.

As forças ucranianas e russas trocaram disparos de drones e de artilharia nesta quinta-feira (25), matando pelo menos sete pessoas, anunciaram autoridades regionais de ambos os lados da linha de frente.

O Kremlin anexou ambas as regiões no final de 2022, embora as forças russas ainda lutem para obter o controle total.

"Um homem e uma mulher morreram como resultado de um ataque a um carro civil. Seus quatro filhos pequenos ficaram órfãos", escreveu Evgeni Balitski, instalado pela Rússia como autoridade em Zaporizhzhia, nas redes sociais.

O governante russo da região de Kherson, Vladimir Saldo, afirmou separadamente que duas outras pessoas morreram por fogo ucraniano em Dnipriani.