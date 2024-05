Confrontos entre Rússia e Ucrânia deixam ao menos 10 mortos

Pelo menos dez pessoas morreram e mais de 12 ficaram feridas em áreas próximas da linha de frente no leste e no sul da Ucrânia, informaram as autoridades regionais nesta quinta-feira (25).

O aumento nas mortes de civis coincidiu com o aumento da pressão das forças russas na região oriental de Donetsk, na Ucrânia, antes de 9 de maio, quando Moscou celebra a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo menos seis pessoas morreram na região oriental de Donetsk em ataques russos, informaram autoridades ucranianas. Outras quatro morreram em partes do sul e leste da Ucrânia controladas por Moscou, segundo autoridades instaladas pelo Kremlin nessas regiões.