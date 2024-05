Chanceler chinês alerta Blinken sobre deterioração das relações com os EUA

No início do encontro na Casa de Hóspedes de Estado de Diaoyutai, em antigos jardins da capital, Wang afirmou que as relações entre os dois países "estavam começando a se estabilizar" após uma reunião em novembro entre seus presidentes, Joe Biden e Xi Jinping.

Em sua segunda visita à China em menos de um ano, o secretário de Estado americano disse que seria "muito claro, muito direto" com seu interlocutor, mas estava confiante em fazer "algum progresso" em sua conversa em Pequim.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, alertou nesta sexta-feira (26, noite de quinta em Brasília), em uma reunião com homólogo americano, Antony Blinken, sobre a necessidade de resolver as crescentes discordâncias e advertiu sobre o risco de retornar a uma "espiral descendente" nas relações entre os dois países.

"Deveriam a China e os Estados Unidos manter a direção adequada de avançar com estabilidade ou voltar a uma espiral descendente? Esta é uma grande questão para nossos países e testa nossa sinceridade e capacidade", assegurou.

A equipe de Blinken havia antecipado que o secretário de Estado levantaria uma série de preocupações em suas relações bilaterais, como o apoio da China à Rússia, a situação de Taiwan ou o comércio.

No início de seu encontro com Wang, Blinken defendeu que os dois países devem ser "o mais claros possível sobre as áreas em que mantemos diferenças, pelo menos para evitar mal-entendidos e erros de cálculo".

"Isso é realmente uma responsabilidade compartilhada que temos não apenas para com nossos povos, mas para com as pessoas em todo o mundo", afirmou.

