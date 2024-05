Bombardeios israelenses e combates com o Hamas na Faixa de Gaza

Israel bombardeou, nesta quinta-feira (25), vários pontos da Faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no sul do território, onde o Exército se prepara para uma operação terrestre em sua guerra contra o Hamas, apesar das advertências dos Estados Unidos. O movimento islamista palestino divulgou na quarta-feira um vídeo que mostra um dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Exército israelense informou que seus aviões atacaram na quarta-feira "30 alvos do Hamas" na Faixa de Gaza, em particular edifícios onde estavam armazenadas armas e "infraestruturas terroristas", eliminando assim vários combatentes do movimento islamista.

Um avião "eliminou uma célula de franco-atiradores" na área do campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, acrescenta um comunicado. Testemunhas no norte do campo relataram confrontos entre as forças israelenses e combatentes palestinos. Correspondentes da AFP e testemunhas também observaram bombardeios e ataques aéreos contra o bairro de Zeitoun, no sul da Cidade de Gaza, durante a noite.

A cidade de Rafah também foi alvo de ataques aéreos. Muitas potências internacionais, incluindo Estados Unidos, estão preocupadas com os preparativos em curso para uma ofensiva terrestre em Rafah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma há semanas que esta cidade, situada no extremo sul do território palestino - que abriga 1,5 milhão de pessoas -, é o último reduto do Hamas. "Israel avança para sua operação contra o Hamas em Rafah", disse o porta-voz do governo israelense, David Mencer. "Duas brigadas de reservistas foram mobilizadas para operações em Gaza", acrescentou, antes de destacar que "quatro batalhões (do Hamas) que permanecem em Rafah" eram alvos do Exército.

Segundo fontes do governo egípcio citadas pelo Wall Street Journal, Israel prepara uma transferência dos civis de Rafah para a cidade de Khan Yunis, onde planeja instalar abrigos e centros de distribuição de alimentos. A retirada dos civis deve demorar de duas a três semanas e aconteceria em coordenação com Estados Unidos, Egito e outros países árabes, como os Emirados Árabes Unidos, segundo as mesmas fontes. A guerra começou em 7 de outubro com um ataque sem precedentes a partir de Gaza contra Israel: milicianos do Hamas assassinaram 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.